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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг назвал условие начала переговоров о вступлении Украины в НАТО

Генсек НАТО: диалог по вступлению Украины возможен только при сохранности ее суверенитета
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Содержательный диалог с Киевом по ее присоединению к НАТО возможен только при «сохранении Украины как независимой страны», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Трансляция доступна на сайте НАТО.

«Позиция НАТО по членству Украины неизменна, она станет членом альянса, как об этом не раз говорилось на саммитах. Но мы все понимаем, что для содержательного прогресса по этому вопросу первый шаг — сохранение Украины как независимой страны. Поэтому НАТО оказывает Украине беспрецедентный уровень поддержки и продолжит делать это», — сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО находится в тесном контакте с украинскими властями.

Украина в сентябре прошлого года подала заявку на ускоренное членство, но альянс не предпринял никаких официальных шагов в ответ. Президент Владимир Зеленский в январе 2023 года заявил, что Украина ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе «мощных шагов, чего-то большего, чем просто открытые двери».

Стремление к членству в блоке закреплено в Конституции Украины. Россия за несколько месяцев до военной операции требовала, чтобы Киев отказался от намерения присоединиться к блоку. После начала военных действий на Украине допускали, что согласятся на нейтральный статус, однако позднее снова стали звучать заявления о необходимости членства в НАТО.

Кремль неоднократно заявлял, что, несмотря на военную помощь Запада, цели специальной военной операции будут достигнуты. Одна из них, объявленная президентом Владимиром Путиным, — демилитаризация Украины.

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