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Военная операция на Украине ,  
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МИД Китая заявил о готовности к диалогу с Евросоюзом по Украине

МИД Китая заявил о готовности сотрудничать с ЕС в поисках решения конфликта на Украине
Мао Нин
Мао Нин (Фото: mfa.gov.cn)

Китай готов сотрудничать с Евросоюзом в поиске политического решения конфликта на Украине, заявила на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы также рассчитываем, что европейская сторона проявит стратегическую независимость и политическую мудрость и предпримет шаги к достижению долгосрочных мира и стабильности в Европе», — отметила она (цитата по Sina).

Мао Нин подчеркнула, что Пекин не выступает стороной украинского конфликта и поддерживает его мирное урегулирование.

В конце февраля Китай представил свою версию мирного плана урегулирования на Украине из 12 пунктов. Среди них — уважение суверенитета всех государств, соблюдение принципа, согласно которому безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет другой, прекращение боевых действий, возобновление переговоров, прекращение односторонних санкций.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал проект нереализуемым, так как в нем нет пункта о выводе российских войск с территории Украины. Президент России Владимир Путин допустил, что предложения Китая могут быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию, когда к этому будут готовы Киев и Запад.

В марте Путин обсуждал Украину с председателем КНР Си Цзиньпином, когда тот приезжал с визитом в Россию. Китайский лидер заявил, что Пекин в этом вопросе придерживается объективной позиции, руководствуясь целями и принципами Устава ООН, выступает за мир и диалог.

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