КНДР потребовала от США выдать подозреваемых в атаке посольства в Испании

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 03 апр, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 03 апр, 17:55
ФНС в 2022 году доначислила рекордную сумму налогов Экономика, 08:00
«$100 за баррель и дефицит»: к чему приведет сокращение добычи нефти Pro, 07:56
МИД получил обращение Москальковой о выдаче паспортов России за рубежом Общество, 07:52
На Новодевичьем кладбище откроют памятник Жириновскому Политика, 07:47
Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 07:46
Курс евро впервые за год превысил ₽86 Экономика, 07:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Засуха в Канаде поставила под угрозу мировые поставки пшеницы Общество, 07:28
Кнайсль предупредила о «худшем» для ЕС при запрете США экспорта СПГ Политика, 07:23
В Нидерландах поезд загорелся после столкновения со строительной техникой Общество, 07:16
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 07:06
Правительственная комиссия одобрила эксперимент по онлайн-торговле вином Бизнес, 07:00
SCMP сообщила об усилении Китаем роли юаня из-за опасений «удавки» США Политика, 06:54
КНДР потребовала от США выдать подозреваемых в атаке посольства в Испании Политика, 06:48
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

КНДР потребовала от США выдать подозреваемых в атаке посольства в Испании

Посольство КНДР в Испании потребовало от США выдать причастных в атаке на него в 2019 году

США должны выдать КНДР граждан, причастных к нападению на посольство страны в Испании в 2019 году. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, которое обнародовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«США следует принести официальные извинения и возместить убытки за нападение на посольство КНДР в Испании, арестовать и немедленно передать всех преступников, причастных к инциденту», — сказано в заявлении.

Нападение на северокорейское посольство в Мадриде произошло в феврале 2019 года. Известно о нем стало спустя несколько дней от источников испанского издания El Confidencial. Инцидент, отмечала газета, произошел за несколько дней до встречи президента США Дональда Трампа и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына в Ханое.

Собеседники газеты рассказывали, что в посольство тогда ворвалась группа из десяти человек. Нападавшие связали сотрудников диппредставительства и удерживали их более четырех часов. Нападавшие вынесли из посольства компьютеры и другие носители информации. Позднее El Confidencial сообщила, что атаковавшие, предположительно, искали информацию, связанную с бывшим послом КНДР в Мадриде Ким Хёк Чхолем. Он принимал участие в подготовке саммита глав государств в Ханое, говорили изданию источники.

Расследование после случившегося начали местные правоохранительные органы, писала газета. По ее данным, согласно одной из версий, которую рассматривали следователи, атака была спланирована спецслужбами США.

Власти КНДР впервые сделали заявление насчет нападения в конце марта 2019 года. Они назвали его терактом и подчеркнули, что будут внимательно следить за сообщениями о причастности США к атаке.

Читайте на РБК Pro
Кокаин, коррупция и бытовые ссоры: что погубило Credit Suisse
Как заставить трудиться сотрудников, которые уверены, что они незаменимы
«Отряды», «племена» и «Голодные игры»: каково работать в Spotify
Как инвестору подготовиться к новому мировому кризису. Мнения аналитиков

В США под арестом по делу о нападении находится бывший морской пехотинец Кристофер Ан. Газета Washington Post писала, что он является членом группировки Free Joseon («Свободный Чосон», или «Гражданская оборона Чхоллимы»). Ее представители называют себя оппозиционным правительством Северной Кореи, или «правительством в изгнании», уточняла «Чосон Ильбо». Организация спустя месяц после нападения на посольство взяла на себя ответственность за него. В рамках того же дела США и Испания объявили в розыск правозащитника Адриана Хон Чана.

Теги
КНДР США Посольство Росии в Сирии нападение
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного
Политика
СМИ узнали о возможной причастности США к нападению на посольство КНДР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter