КНДР потребовала от США выдать подозреваемых в атаке посольства в Испании

Посольство КНДР в Испании потребовало от США выдать причастных в атаке на него в 2019 году

США должны выдать КНДР граждан, причастных к нападению на посольство страны в Испании в 2019 году. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, которое обнародовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«США следует принести официальные извинения и возместить убытки за нападение на посольство КНДР в Испании, арестовать и немедленно передать всех преступников, причастных к инциденту», — сказано в заявлении.

Нападение на северокорейское посольство в Мадриде произошло в феврале 2019 года. Известно о нем стало спустя несколько дней от источников испанского издания El Confidencial. Инцидент, отмечала газета, произошел за несколько дней до встречи президента США Дональда Трампа и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына в Ханое.

Собеседники газеты рассказывали, что в посольство тогда ворвалась группа из десяти человек. Нападавшие связали сотрудников диппредставительства и удерживали их более четырех часов. Нападавшие вынесли из посольства компьютеры и другие носители информации. Позднее El Confidencial сообщила, что атаковавшие, предположительно, искали информацию, связанную с бывшим послом КНДР в Мадриде Ким Хёк Чхолем. Он принимал участие в подготовке саммита глав государств в Ханое, говорили изданию источники.

Расследование после случившегося начали местные правоохранительные органы, писала газета. По ее данным, согласно одной из версий, которую рассматривали следователи, атака была спланирована спецслужбами США.

Власти КНДР впервые сделали заявление насчет нападения в конце марта 2019 года. Они назвали его терактом и подчеркнули, что будут внимательно следить за сообщениями о причастности США к атаке.

В США под арестом по делу о нападении находится бывший морской пехотинец Кристофер Ан. Газета Washington Post писала, что он является членом группировки Free Joseon («Свободный Чосон», или «Гражданская оборона Чхоллимы»). Ее представители называют себя оппозиционным правительством Северной Кореи, или «правительством в изгнании», уточняла «Чосон Ильбо». Организация спустя месяц после нападения на посольство взяла на себя ответственность за него. В рамках того же дела США и Испания объявили в розыск правозащитника Адриана Хон Чана.