WSJ сообщила о закупке Японией российской нефти по цене выше потолка
Япония закупает российскую нефть по цене выше установленного странами G7 потолка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальную торговую статистику страны.
Из нее следует, что в январе—феврале Токио приобрел 748 тыс. барр. российской нефти на общую сумму 6,9 млрд йен (около $52 млн), что составляет чуть менее $70 за баррель, говорится в статье. Россия экспортирует миллионы баррелей нефти в день, и закупки Японии составляют «ничтожную» долю, отмечает издание.
Страны G7, куда, помимо Японии, входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия и Италия, договорились ввести потолок цен на российскую нефть прошлой осенью. «Большая семерка», Европейский союз, а также Австралия и Швейцария в декабре одобрили лимит на уровне $60 за баррель. Россия в ответ на это отказалась поставлять нефть странам и компаниям, которые применяют потолок.
Еще в ноябре 2022 года Вашингтон сделал исключение для Токио по соблюдению лимита. До сентября он не будет распространяться на закупки Японией нефти, добытой на проекте «Сахалин-2». Премьер Фумио Кисида позже указывал, что Токио продолжит участие в проектах на острове, поскольку это важно для обеспечения энергетической безопасности Японии.