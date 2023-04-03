Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Михаил Галустян получил армянский паспорт Общество, 15:10
WSJ сообщила о закупке Японией российской нефти по цене выше потолка Бизнес, 14:59
Спикер парламента Армении сообщил о нападении на сына Пашиняна Политика, 14:53
Участники рынка обсудили пути развития индустрии беттинга в России Новая Экономика, 14:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:50
На работе подозреваемой в убийстве Татарского рассказали о ней Политика, 14:49
Столтенберг назвал дату вступления Финляндии в НАТО Политика, 14:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Играющий в РПЛ голландец получил срок за ДТП с погибшим ребенком Спорт, 14:42
«Домклик» зафиксировал скачок спроса на ипотеку в марте Недвижимость, 14:39
Экономика блоггинга: сколько может заработать эксперт в 2023 году Pro, 14:36
В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет Общество, 14:32
Гатчина стала столицей Ленинградской области Политика, 14:19
Силуанов не увидел быстрого решения по обмену замороженных активов России Финансы, 14:18
В «Арисе» заявили о желании выкупить Кокорина у итальянского клуба Спорт, 14:17
Война санкций ,  
0 

WSJ сообщила о закупке Японией российской нефти по цене выше потолка

WSJ: Япония закупает российскую нефть выше установленного G7 потолка
BRENT BRENT $86,55 +8,77%
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Япония закупает российскую нефть по цене выше установленного странами G7 потолка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальную торговую статистику страны.

Из нее следует, что в январе—феврале Токио приобрел 748 тыс. барр. российской нефти на общую сумму 6,9 млрд йен (около $52 млн), что составляет чуть менее $70 за баррель, говорится в статье. Россия экспортирует миллионы баррелей нефти в день, и закупки Японии составляют «ничтожную» долю, отмечает издание.

Страны G7, куда, помимо Японии, входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия и Италия, договорились ввести потолок цен на российскую нефть прошлой осенью. «Большая семерка», Европейский союз, а также Австралия и Швейцария в декабре одобрили лимит на уровне $60 за баррель. Россия в ответ на это отказалась поставлять нефть странам и компаниям, которые применяют потолок.

Еще в ноябре 2022 года Вашингтон сделал исключение для Токио по соблюдению лимита. До сентября он не будет распространяться на закупки Японией нефти, добытой на проекте «Сахалин-2». Премьер Фумио Кисида позже указывал, что Токио продолжит участие в проектах на острове, поскольку это важно для обеспечения энергетической безопасности Японии. 

Теги
Япония потолок цен на нефть G7 санкции против России
Материалы по теме
Россия сократит добычу нефти до конца года
Бизнес
Венгрия договорилась о поставках нефти и газа из России
Политика
Япония продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter