WSJ сообщила о закупке Японией российской нефти по цене выше потолка

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Япония закупает российскую нефть по цене выше установленного странами G7 потолка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальную торговую статистику страны.

Из нее следует, что в январе—феврале Токио приобрел 748 тыс. барр. российской нефти на общую сумму 6,9 млрд йен (около $52 млн), что составляет чуть менее $70 за баррель, говорится в статье. Россия экспортирует миллионы баррелей нефти в день, и закупки Японии составляют «ничтожную» долю, отмечает издание.

Страны G7, куда, помимо Японии, входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия и Италия, договорились ввести потолок цен на российскую нефть прошлой осенью. «Большая семерка», Европейский союз, а также Австралия и Швейцария в декабре одобрили лимит на уровне $60 за баррель. Россия в ответ на это отказалась поставлять нефть странам и компаниям, которые применяют потолок.

Еще в ноябре 2022 года Вашингтон сделал исключение для Токио по соблюдению лимита. До сентября он не будет распространяться на закупки Японией нефти, добытой на проекте «Сахалин-2». Премьер Фумио Кисида позже указывал, что Токио продолжит участие в проектах на острове, поскольку это важно для обеспечения энергетической безопасности Японии.