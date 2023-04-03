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ЦВО запланировал призвать на 4 тыс. больше срочников, чем прошлой весной

Отдел призыва ЦВО: в армию призовут на 4 тыс. человек больше, чем весной прошлого года
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

На срочную военную службу весной в Центральном военном округе (ЦВО) планируется призвать 57 тыс. человек — на 4 тыс. больше по сравнению с прошлым годом, сообщил на брифинге в Уральском информационном центре ТАСС начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Дмитрий Майер.

В Центральный военный округ входят подразделения, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. Его штаб находится в Екатеринбурге.

Из 29 субъектов региона призыва не будет только в Ямало-Ненецком округе: там на службу призывают только раз в год. Начало отправки призывников к местам прохождения службы запланировано на 20-е числа апреля, рассказал Майер. Он подчеркнул, что в новые российские регионы (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) срочников не отправят.

«Все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — добавил Майер.

Весенний призыв в армию в России начался 1 апреля и продлится до 15 июля. В его рамках планируется призвать на срочную службу 147 тыс. человек. Весной прошлого года эта цифра составляла 134,5 тыс., а осенью — 120 тыс. Осенью сроки были сдвинуты из-за проведения частичной мобилизации: вместо 1 октября призыв стартовал 1 ноября и продлился до 31 декабря.

В Генштабе подчеркивали, что военнослужащих по призыву не будут направлять в зону военной операции. Оповещение призывников впервые будет вестись в электронном виде.

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Набирать будут россиян в возрасте 18–27 лет. В марте в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста в России: нижней планки — с 18 до 21 года, верхней — с 27 до 30 лет. Нижний предел предлагается увеличивать с 1 января 2024 года на протяжении трех лет, а верхний — сразу до 30 лет.

Законопроект еще не рассмотрен, на этот призыв возрастные рамки остаются неизменными.

Теги
призыв Центральный военный округ срочная служба Армия
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