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Рогозин призвал военных не покупать еду и не пить из колодцев в Донбассе

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин призвал военных не покупать ничего у жителей Донбасса
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российским военным не следует покупать продукты питания или сигареты у местных жителей «в прифронтовой полосе» в Донбассе и пить воду из колодцев — всем необходимым подразделения должны обеспечить командиры, заявил глава группы военных советников «Царские волки», бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В обеспечении военных питанием, водой и другими необходимыми продуктами нет логистических и организационных проблем, уверен он.

«Это вопрос здоровья и жизни наших бойцов.<...> Небоевые потери за счет халатности и несоблюдения элементарных правил в работе с населением ничем оправданы быть не могут», — написал Рогозин в телеграм-канале.

По его словам, взаимодействовать с местным населением, в частности передавать гуманитарную помощь, можно. «Но ничего у него не покупать! Ничего!» — подчеркнул он.

Рогозин возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую поддержку ДНР и ЛНР, в прошлом году. 21 декабря он был ранен при обстреле гостинично-ресторанного комплекса «Шеш-Беш» в Донецке, а в феврале вернулся в зону спецоперации.

20 марта Рогозин предупреждал «об опасности непосредственного контакта военнослужащих и гражданских лиц с перехваченными/сбитыми дронами противника».

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Персоны
Дмитрий Рогозин Донбасс

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, экс-глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
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