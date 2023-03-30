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Москалькова пообещала узнать причину недоплат медикам в прифронтовой зоне

Москалькова пообещала выяснить причину потери части зарплаты медиками из прифронтовой зоны

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала выяснить, почему медики, уехавшие работать в прифронтовую зону по договору с Минобороны потеряли в зарплате. Об этом она заявила в интервью «РИА Новости».

«Буквально недавно я получила очень важное обращение, что медицинские работники, которые заключили соглашение с министерством обороны и уехали работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате. Я в этом буду сегодня разбираться вместе с Минобороны, с правительством», — сообщила омбудсмен.

Несправедливо, когда люди, «работающие с ранеными в таком эмоциональном, в физическом и в профессиональном напряжении, получали меньше заработную плату, чем до заключения этого контракта», отметила омбудсмен, пообещав сообщить, если информация подтвердится.

С 1 января 2023 года президент России Владимир Путин ввел доплаты медицинским работникам. Их распространили и на врачей, которые работают на новых территориях. Врачам центральных и районных больниц полагается надбавка в 18,5 тыс. руб. в месяц, врачам первичного звена — 14,5 тыс. руб., врачам скорой медпомощи — 11,5 тыс. руб., говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Среднему медицинскому персоналу центральных и районных больниц ежемесячно должны выплачивать по 8 тыс. руб., среднему медперсоналу первичного звена — 6,5 тыс. руб., фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи — 7 тыс. руб., младшему медперсоналу — 4 тыс. руб. Фельдшерам скорой помощи, принимающим вызовы, положена доплата в размере 4,5 тыс. руб. ежемесячно.

6 марта вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила в своем телеграм-канале, что «поступает информация» о невыплате медработникам из ДНР положенных дополнительных средств. Она уточнила, что этот вопрос обсуждается с Минздравом и Минобороны, соответствующее обращение было направлено в прокуратуру.

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