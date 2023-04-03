Токаев назначил нового министра иностранных дел

Мурат Нуртлеу (Фото: jфициальный сайт Президента Республики Казахстан)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на пост вице-премьера и министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, освободив его от должности руководителя президентской администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

С 2019 года главой МИДа был Мухтар Тлеуберди. Нуртлеу в разные годы занимал должности в казахстанском МИДе, а в 2016–2019 годах был чрезвычайным и полномочным послом в Финляндии и Эстонии.

Офис президента теперь возглавит Олжас Бектенов, который до этого возглавлял Агентство по противодействию коррупции.

Свои посты в правительстве сохранили глава Минобороны Казахстана Руслан Жаксылыков и министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

30 марта Токаев вновь утвердил кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра республики. За день до этого правительство Казахстана ушло в отставку. Смаилов, возглавлявший кабмин с января прошлого года, пояснял, что отставка обязательна по новой Конституции после выборов в мажилис (нижняя палата парламента). «Кто будет новым премьером, решают президент и новый мажилис», — пояснил он.

Досрочные выборы в мажилис в середине марта стали завершающим этапом реформ, которые Токаев начал после беспорядков в январе 2022 года. В январе этого года он объявил о роспуске мажилиса и маслихатов (региональных парламентов) и о назначении выборов.

По результатам голосования в нижнюю палату парламента Казахстана прошли шесть из семи зарегистрированных в республике партий. Большинство голосов (53,9%) получила «Аманат» (основана в 1999 году под названием «Отан» первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, переименована в прошлом году), второе место с большим отставанием заняла Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 10,9%.

В голосовании приняли участие немногим более половины избирателей (54,19%, по данным ЦИК), это самый низкий показатель минимум за десять лет. На прошлых выборах, в 2021 году, явка была 63,3%, на выборах в 2016 году — 77%.