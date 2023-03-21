Как победа пропрезидентской партии стала символом перемен в Казахстане Эксперты ждут оживления дискуссий в парламенте и видят изменения в подходе к выборам

По итогам выборов большинство мест в мажилисе Казахстана вновь займет пропрезидентская партия. Однако эксперты увидели перемены: на выборах власть не гналась за явкой, а в парламенте будет больше ярких политиков

Фото: Павел Михеев / Reuters

Как изменились позиции партии власти

Предварительные результаты прошедших 19 марта выборов в мажилис (нижняя палата парламента) Центризбирком Казахстана опубликовал вечером 20 марта — на следующий день после голосования. Выборы проходили по смешанной системе: 70% кандидатов выбирали по партийным спискам (69 мест в парламенте), 30% — по одномандатным округам (29 мест, по одному на каждый округ).

По партспискам лидирующие позиции у пропрезидентской партии «Аманат» — 53,9%. До 2022 года партия носила название «Нур Отан» и неизменно получала большинство мест в парламенте. Следом идут «Ауыл» (10,9%), Respublica (8,59%), «Ак жол» (8,41%), Народная партия Казахстана (НПК — 6,8%) и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП — 5,2%).

Таким образом, из семи участвовавших политических объединений в парламент прошли шесть, три из них — «Ауыл», Respublica и ОСДП — впервые. Экологическая партия «Байтак» не смогла преодолеть рубеж в 5% голосов, у нее 2,3%.

Среди одномандатников также лидируют представители «Аманата» — из 29 мест они получают 22. Оставшиеся семь займут самовыдвиженцы. Таким образом, порядка 62–64 мест, или почти две трети (конституционное большинство), может отойти правящей партии. Это меньше, чем в предыдущем составе мажилиса, в котором у «Аманата» было 76 мандатов.

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал голосование «серьезным шагом в продвижении всех наших реформ». «Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая веха в политическом развитии страны», — сказал он 21 марта на мероприятии по случаю празднования Наурыза.

Исход голосования прокомментировали и в России — в МИДе «уверенную победу» «Аманата» расценили как «очевидное свидетельство широкого одобрения народом Казахстана курса президента» и запущенных им реформ. Ссылаясь на российских наблюдателей, которые участвовали в наблюдательных миссиях ряда организаций (ОБСЕ, СНГ, ОДКБ), в ведомстве отметили, что голосование было открытым и прошло без серьезных нарушений.

То, что «день выборов прошел спокойно и организованно», отмечается и в докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Тем не менее «из-за значительных процедурных ошибок и упущений, а также игнорирования процедур сверки данных» его эксперты отрицательно оценили процедуру подсчета голосов на 59 из 128 наблюдаемых участков. Также в отчете несколько раз сказано, что число избирателей и предварительные показатели явки расходились, — таким образом, реальная явка может быть ниже той, которую обнародовали официально.

Ждать ли изменений во внутренней политике

В экспертной среде ход голосования оценили в целом положительно. «Никогда раньше ни в одной стране Центральной Азии <…> не было такого, чтобы власти рискнули обнаружить реальный интерес к выборам, и даже больше, истинный уровень доверия населения к власти. Речь идет о чрезвычайно низкой для региона явке избирателей — 54%», — написал в своем Telegram политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. По его мнению, «уже только низкая явка избирателей позволяет относиться с доверием и к остальным результатам голосования».

Явка в 54,19% на нынешнем голосовании оказалась самой низкой за прошедшие десять лет. То есть на выборы, по официальным данным, пришло чуть более половины избирателей, порядка 6,3 млн человек из 12 млн.

В беседе с РБК Дубнов отметил, что подсчет голосов его разочаровал — результаты оказались несколько «мутными». По его оценке, при очевидном стремлении властей провести выборы иначе, чем во времена президентства Нурсултана Назарбаева, выяснилось, что сделать это непросто — благие начинания тормозит сама система, которая на местах работает так же, как и раньше. «Она не допускает возможности прозрачного наблюдения за выборами, в одномандатных округах работает на наиболее сильного кандидата, который, как правило, идет от провластной партии, — пояснил Дубнов свою точку зрения. — В итоге, несмотря на очень серьезное стремление центральных властей обеспечить справедливые выборы, доверие к ним все же было подорвано».

Однако большой драмы в этом нет, продолжает эксперт, — это часть процесса, который неизбежен в электоральной автократии. «Власть все-таки стремится все держать под контролем. Но изменения к лучшему очевидны», — сказал Дубнов.

Большинство партий в своих предвыборных программах ратовали за углубление конституционной реформы, которую Токаев запустил по формуле «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», настаивая на том, чтобы у парламента было гораздо больше полномочий. Тем не менее, по оценке Дубнова, источником демократических перемен нынешний созыв мажилиса не станет. «Фракция «Аманата» в парламенте будет очень сильна, вероятно, в ней значительную роль будут играть люди старой формации. Поэтому я довольно скептически отношусь к тому, что парламент станет проводником прогрессивных реформ. Это может быть только при очень серьезном давлении сверху», — резюмировал эксперт.

Вместе с тем, как считает казахстанский политолог Эдуард Полетаев, дискуссий среди законодателей станет больше. «Во-первых, число представленных партий выросло вдвое. Во-вторых, поменялся даже качественный состав партий — есть люди из предыдущих созывов, но в целом процентов на 70–80 это новые люди. Раньше было много критики, что многие депутаты в парламенте отсиживаются и ничего особо не делают, хедлайнеров было немного. Теперь их будет больше», — отметил эксперт в беседе с РБК.

Что до явки, то ожидания здесь были выше: по словам Полетаева, он и его коллеги рассчитывали на показатель более 60% — «день весенний, погода хорошая, да и впервые за долгое время в голосовании участвуют одномандатники». «Людей пришло мало. Это неожиданно, но, с другой стороны, города республиканского значения — те же Астана, Алма-Ата — традиционно показывают низкую явку, — говорит эксперт. — Результаты все равно были предсказуемые — что партия власти заберет больше 50% мест, что состав парламента расширится за счет сниженного барьера. Но у нас традиционно государства лидерского типа, и у нас основной акцент делается на президентских выборах».