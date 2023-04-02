В Петербурге произошел взрыв в кафе

В Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-бар» прогремел взрыв, погиб один человек, сообщают ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и телеграм-канал «Осторожно, новости». Позднее источники госагентств и каналов уточнили, что речь идет о военкоре Владлене Татарском, проводившем в кафе творческую встречу.

Телеграм-канал «112» пишет о 16 пострадавших, Shot и Baza — о 15. По информации последних, мощность бомбы составила более 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Сейчас полицейские разыскивают девушку по подозрению в совершении взрыва, они присутствовала на встрече, уточняет 112.

Канал «ВЧК ОГПУ» пишет, что девушка подарила Татарскому статуэтку, он поставил ее рядом с собой на столе, в том месте позднее раздался взрыв, а военкор погиб на месте. Канал отмечает, что прежде в помещении находился ресторан «Русский китч» Евгения Пригожина, потом бизнесмен открыл там другое заведение.

Кафе находится на Университетской набережной, дом № 25.

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