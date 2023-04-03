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В МИД Италии сообщили о скором визите главы МАГАТЭ в Россию

МИД Италии: глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует в ближайшие дни посетить Россию для продолжения переговоров по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает Министерство иностранных дел Италии, передает ТАСС.

Гросси пообщался с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни по телефону и обсудил ситуацию на Украине. Особое внимание они уделили ситуации на Запорожской АЭС. Во время разговора Гросси заявил, что планирует приехать в Россию через несколько дней, где продолжит консультации по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

29 марта Гросси прибыл на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Гендиректор МАГАТЭ планирует оценить ситуацию на электростанции. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что попаданий украинских снарядов на территорию ЗАЭС с начала года не было, но ситуация по-прежнему остается опасной.

Гросси выступает за создание вокруг станции безопасной зоны, чтобы предотвратить возможную ядерную аварию. Российская и украинская стороны обсуждали ее создание. 9 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договоренности о защитной зоне были близки к заключению, но Украина их заблокировала.

Запорожская атомная электростанция находится под контролем России с конца февраля 2022 года. После того, как Запорожская область вошла в состав России, президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность. ЗАЭС регулярно обстреливают, Москва и Киев обвиняют в этом друг друга.

Теги
Рафаэль Гросси Россия Запорожская АЭС
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