В «Росэнергоатоме» назвали дату визита Гросси на Запорожскую АЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергии во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси прибудет на Запорожскую атомную электростанцию 29 марта, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает ТАСС.

«В среду встречаем на Запорожской АЭС делегацию во главе с Гросси, их 18 человек. Одновременно произойдет ротация инспекторов МАГАТЭ», — рассказал он.

МАГАТЭ сообщило о том, что Гросси посетит Запорожскую АЭС, 25 марта. В сообщении говорилось, что визит состоится «на следующей неделе». Гросси тогда отметил, что ситуация на станции остается нестабильной, несмотря на присутствие там экспертов агентства. Он также выразил беспокойство из-за угрозы ядерной аварии.

Это второй визит Гросси на ЗАЭС — он приезжал туда в начале сентября прошлого года после взаимных обвинений Москвы и Киева в обстрелах станции. С того момента на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск в конце февраля 2022 года. В конце сентября Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума. После этого президент Владимир Путин распорядился передать ЗАЭС в федеральную собственность. Ее оператором стал «Росэнергоатом».

8 марта Карчаа заявил, что ВСУ третий месяц подряд не наносят ударов по ЗАЭС, но при этом Киев «продолжает готовить операцию по силовому захвату» станции.

9 марта АЭС полностью отключилась от энергоснабжения в шестой раз с начала военной операции. Гросси говорил, что она оставалась без электричества 11 часов. Украинский премьер Денис Шмыгаль опубликовал в Twitter пост, в котором возложил ответственность за это на российскую сторону.

В «Росэнергоатоме» отвергли эту версию. «Причин много может быть: состояние высоких линий электропередачи, состояние технического оборудования, включая его износ», — сказал Карчаа, добавив, что у российских специалистов проверить состояние энергосетей Украины возможности нет.