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Общество ,  
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Митрополит Онуфрий возглавит службу УПЦ в Киево-Печерской лавре

Митрополит Онуфрий возглавит службу в Киево-Печерской лавре после ареста митрополита Павла
После ареста наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла верующие начали собираться у монастыря. Как уточнили в Союзе православных журналистов, сегодняшнюю службу возглавит предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий
Митрополит Онуфрий
Митрополит Онуфрий (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Богослужение Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре после ареста митрополита Павла (Петр Лебедь) возглавит митрополит Онуфрий (Орест Березовский), сообщили в Союзе православных журналистов.

«Киево-Печерская лавра сейчас. Верные канонической Церкви собираются на службу. Божественную Литургию возглавит Блаженнейший митрополит Онуфрий», — говорится в сообщении организации в телеграм-канале.

Митрополит Онуфрий — предстоятель УПЦ, постоянный член Священного синода Русской православной церкви. В сентябре 2018 года его включили в базу украинского центра «Миротворец». Митрополита назвали «агентом влияния РПЦ» и «противником создания независимой поместной Церкви в Украине».

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ).

ПЦУ образовалась в 2018 году после слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ в 2019 году.

Украинская православная церковь входила в РПЦ в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии, ее возглавляет митрополит Онуфрий. 27 сентября 2022 года участники собора УПЦ объявили о ее «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата.

Верующие собираются у Киево-Печерской лавры на фоне ареста ее наместника, митрополита Павла (Петр Лебедь). Накануне Шевченковский суд Киева назначил священослужителю домашний арест на два месяца и запретил ему записывать обращения к верующим.

«Следствие установило, что начиная с 24 февраля 2022 года Петр Лебедь (митрополит Павел) решил оправдывать [действия России], будучи наместником Киево-Печерской лавры, путем общения с прихожанами монастыря», — заявил прокурор.

В январе против митрополита завели уголовное дело по ст. 161 и 436 УК Украины (разжигание ненависти на религиозной почве и публичные призывы к развязыванию вооруженного конфликта).
Это произошло после того, как во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского Павел назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом».

Позднее СБУ предъявила митрополиту Павлу подозрение на фоне спора о выселении служителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. Власти Украины решили расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ. В УПЦ сочли это решение «беззаконием» и подали иск в суд.

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Теги
Яна Ломакина, Илья Пламенев Илья Пламенев
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