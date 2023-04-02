Москалькова призвала не оставить безнаказанным взрыв в кафе Петербурга

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала не оставить взрыв в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Это — чудовищное преступление, целью которого было запугать наших граждан, не должно остаться безнаказанным. Надеюсь, что правоохранительные органы, призванные защищать главное право человека — право на жизнь, найдут нелюдей-террористов», — заявила Москалькова.

Она отметила, что из-за инцидента пострадали 23 человека, в том числе один ребенок.

Взрыв прогремел вечером 2 апреля в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Татарского. Среди пострадавших координатор движения «Бессмертный полк» в Таллине Сергей Чаулин. По словам источников РБК, одна из версий произошедшего — взрыв статуэтки, которую подарили Татарскому во время выступления.

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Как сообщали «РИА Новости» и «Фонтанка», на мероприятие статуэтку принесла девушка, она вручила ее военкору и села в зале. Собеседник РБК уточнил, что мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие удаленно. По его словам, российские спецслужбы давно знали, что на Татарского готовится покушение.

Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что деятельность погибшего военкора вызывала «ненависть» у властей Украины.