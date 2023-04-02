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На Украине начали производить новые осколочные боеприпасы для авиации

Украинский завод «Маяк» начал производить новые осколочные боеприпасы для авиации ВСУ

Украинский оборонный завод «Маяк» начал производить новые осколочные боеприпасы для беспилотников с радиусом действия 11 м. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на сообщение компании в Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Речь идет о двух видах боеприпасов, сказано в сообщении. Первый из них ОБП-23.1 (ОБП — осколочный боеприпас) весит 1 кг. Гарантированная зона поражения такого снаряда составляет 11 м. Второй тип снаряда — ОБП-23.05 весом 0,5 кг может поразить цель в радиусе 4,5 м.

Оборонный завод «Маяк» расположен в Киеве. Это одно из ведущих предприятий Украины по производству средств связи, звукозаписывающей аппаратуры и огнестрельного оружия.

Ранее украинский концерн «Укроборонпром» сообщил, что совместно с неназванной страной НАТО начал производить 125-миллиметровые снаряды для танков. Производство развернули за рубежом, к середине марта первую партию боеприпасов поставили на Украину.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на совещании по вопросам обеспечения боеприпасами в штабе Объединенной группировки российских войск, заявил, что оборонные предприятия «кратно» нарастили выпуск обычных и высокоточных средств поражения.

Теги
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