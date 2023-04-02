Развожаев ответил секретарю СНБО на предложение переименовать Севастополь

Развожаев: нельзя относиться серьезно к заявлениям Украины о переименовании Севастополя

Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал не воспринимать всерьез заявления украинских политиков о переименовании города. Такое мнение он выразил в разговоре с ТАСС.

Развожаев считает, что высказывания украинских политиков «больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть». «Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей», — сказал губернатор.

Переименовать Севастополь предложил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он предложил сменить название города на «объект № 6» или Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты).

По словам Данилова, переименование Севастополя позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Данилов также поддержал снос памятника затопленным кораблям и установку на его постаменте другого «памятного знака». По его словам, аппарат СНБО уже разрабатывает «детализированную программу действий».

В начале марта министр культуры Украины Александр Ткаченко также предложил обсудить вопрос о переименовании России на Украине в Московию — название для территории России, которое употреблялось в иностранных источниках в XVI—XVII веках. В Кремле эту идею назвали «нелепым курьезом».