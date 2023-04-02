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На Украине предложили переименовать Севастополь в «объект № 6»

Секретарь СНБО Украины Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект № 6»
Глава СНБО Украины предложил переименовать Севастополь, чтобы разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Он также поддержал снос памятника затопленным кораблям и установку на его месте иного монумента
Памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте
Памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил временно «переименовать» Севастополь в «объект № 6».

«Переименовывается в «объект № 6». Верховная рада Украины позже примет решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар [одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты]», — написал глава СНБО в своем Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, переименование Севастополя позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Данилов также поддержал снос памятника затопленным кораблям и установку на его постаменте другого «памятного знака». По его словам, аппарат СНБО уже разрабатывает «детализированную программу действий»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ответ на инициативу Данилова заявил ТАСС, что к подобному нельзя относиться серьезно. «Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», — отметил Развожаев.

Севастополь — город на юго-западе Крымского полуострова с населением свыше 550 тыс. человек. Он был основан в 1783 году контр-адмиралом Фомой Фомичем Мекензи сразу же после присоединения Крыма к России. Название города было присвоено императрицей Екатериной II.

Две «Обороны Севастополя» — во время Крымской и Великой Отечественной войны — вошли в историю воинской славы России. В мае 1945 года Севастополь наряду с Ленинградом, Сталинградом и Одессой был наречен городом-героем.

18 марта 2014 года Россия подписала договор с Крымом и Севастополем, образовав соответствующие субъекты в составе страны. Власти Украины и страны Запада считают вхождение полуострова в состав России аннексией и не признают результатов референдума.

С 2014 года российские и советские названия городов, улиц и различных объектов на Украине неоднократно переименовывали местные власти. Так, Кировоград стал Кропивницким, Днепропетровск — Днепром, Комсомольск — Горишними Плавнями.

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После начала российской спецоперации в 2022 году украинское Минкультуры инициировало создание специального совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который занимается координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого». С того момента в стране снесли сотни памятников, связанных с российскими и советскими политическими и культурными деятелями.

В начале марта министр культуры Украины Александр Ткаченко также предложил обсудить вопрос о переименовании России на Украине в Московию — название для территории России, которое употреблялось в иностранных источниках в XVI—XVII веках. В Кремле эту идею назвали «нелепым курьезом». «Много было шуток на этот счет <...>. Здесь можно только с улыбкой к этому относиться», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Алексей Данилов СНБО Севастополь переименование Военная операция на Украине
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