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В Мелитополе эвакуировали людей из-за сообщений о минировании

В Мелитополе эвакуировали людей из ряда зданий после рассылки сообщений о минировании
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Полиция Мелитополя в Запорожской области получила сообщения о минировании нескольких зданий, людей оттуда эвакуировали. Об этом сообщили в администрации города.

«В полицию в течение дня поступает информация о минировании нескольких учреждений в Мелитополе, включая МГУ имени Макаренко. Силовые ведомства отрабатывают ситуацию: эвакуировали людей, проверяют помещения. По части объектов информация не подтвердилась. Работы продолжаются», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

В пресс-службе добавили, что «украинские боевики утром обстреляли Мелитополь, а затем массово разослали сообщения о минировании зданий».

Мелитополь попал под обстрел в 5:30 утра. В результате повреждения получили объекты системы электроснабжения, зафиксированы попадания в объекты на территории локомотивного депо, сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, никто из местных жителей не пострадал.

После обстрела временно отключилось электричество в районе Нового Мелитополя, а также в населенных пунктах Обильное и Семеновка Мелитопольского района, заявили в мелитопольской администрации. Специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Мелитополь регулярно подвергается ударам. В последний раз местная администрация сообщала об обстрелах 27 марта, тогда были повреждены помещения многопрофильного колледжа.

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Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября прошлого года. Мелитополь в начале марта официально стал административным центром региона. Город Запорожье остается под контролем украинских сил.

В Мелитополе эвакуировали людей из-за сообщений о минировании
В Мелитополе эвакуировали людей из-за сообщений о минировании

Теги
Военная операция на Украине Мелитополь обстрел мины минирование эвакуация
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