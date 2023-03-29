ТАСС: ВСУ обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе, есть попадания и разрушения

Пострадавших в результате обстрела нет, на месте работают экстренные службы

Фото: Михаил Соколов / ТАСС

ВСУ обстреляли объекты локомотивного депо в Мелитополе, есть разрушения, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб.

«По предварительной информации, в результате обстрела боевиками ВСУ в 5:30 мск зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. Есть повреждения и разрушения», — сообщил собеседник ТАСС.

Как уточняет «РИА Новости», пострадавших в результате обстрела нет, на месте работают экстренные службы.

Локомотивное депо Мелитополь — крупнейшее депо Приднепровской железной дороги, было построено в 1874 году. Находится в северной части города на пересечении улиц Пожарского и Ногайской.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября прошлого года. Мелитополь в начале марта этого года официально стал административным центром региона: город Запорожье остается под контролем украинских сил.

Мелитополь, как и другие приграничные населенные пункты, регулярно подвергается обстрелам. В последний раз городская администрация сообщала об обстрелах 27 марта — тогда ударами ВСУ были повреждены помещения городского многопрофильного колледжа.

Неделей ранее в Мелитополе, при взрыве самодельного взрывного устройства рядом с пожарной частью, пострадал полицейский. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Роговтогда заявил, что полицейского экстренно госпитализировали, он находится в состоянии средней тяжести.