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Столтенберг приветствовал ратификацию Турцией вступление Финляндии в НАТО

Столтенберг приветствовал решение парламента Турции о членстве Финляндии в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Турции ратифицировать вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я приветствую голосование Великого национального собрания Турции, завершившее процесс ратификации о присоединении Финляндии», — заявил Столтенберг, добавив, что таким образом альянс станет «сильнее и безопаснее».

30 марта Генеральная ассамблея парламента Турции одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО. 23 марта Хельсинки получил одобрение комитета по иностранным делам турецкого парламента. Также присоединение к блоку поддержал парламент Венгрии — теперь у Финляндии есть одобрение от всех стран-участниц НАТО, что позволяет ей получить официальное приглашение в альянс.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в середине мая 2022 года совместно с Швецией. Страны-члены блока одобрили их кандидатуры на вступление, кроме Турции и Венгрии. Будапешт ссылался на недостаточно уважительное отношение к нему со стороны финских и шведских властей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2022 году призвал руководство Финляндии не ждать одобрения заявки. По его словам, Турция не считает позитивной возможность вступления обеих стран в НАТО, поскольку скандинавские страны служат «гостевым домом для террористических организаций». Он имел в виду запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана — Анкара требует выдачи ее членов, скрывающихся в Швеции и Финляндии, и закрытия всех организаций, связанных со структурами, которые Турция считает террористическими.

В середине марта президент Финляндии Саули Ниинистё приехал в Анкару, после чего Эрдоган поменял свое мнение и объявил, что Хельсинки предпринял «искренние шаги» для того, чтобы Турция одобрила заявку на вступление. Ранее в Швеции на акции курдов перед турецким посольством сожгли Коран. Замминистра иностранных дел Турции Бурак Акчапар сообщал, что Финляндия осудило сожжение священного писания и назвало это уголовным преступлением. Также власти страны предотвращали демонстрации с символикой террористических группировок.

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Финляндия НАТО Йенс Столтенберг
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