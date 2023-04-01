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По трассе М-4 «Дон» в Ростовской области восстановили движение автобусов

Минтранс Ростовской области: движение автобусов по трассе М-4 «Дон» восстановлено
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Автовокзалы и диспетчерские службы Ростовской области работают в штатном режиме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя минтранса по региону.

Как выглядит многокилометровый снежный затор на трассе М-4 «Дон»
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«По состоянию на 13:00 мск 1 апреля автовокзалы Ростовской области функционируют в штатном режиме, открыты все направления маршрутной сети», — заявил представитель ведомства.

Диспетчерские минтранса также работают в штатном режиме, добавил он.

РБК обратился за комментарием к представителю министерства транспорта Ростовской области.

30 марта в четырех западных районах Ростовской области: Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском, — а также в городе Шахты был введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного снегопада. На трассе М-4 «Дон» образовался затор длиной 60 км, а между Шахтами и Каменском-Шахтинским оказались заблокированы несколько тысяч авто.

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По данным минтранса, сразу 33 автобуса с 766 пассажирами застряли на трассах Ростовской области. Автовокзалы в регионе были закрыты с четверга.

На этом фоне власти развернули восемь мобильных пунктов обогрева и питания, семь пунктов временного размещения, а также организовали маршруты доставки продуктов. К вечеру пятницы затор сократился до 17 км, а позже движение восстановили в обоих направлениях.

Теги
Ростовская область Минтранс Автобус М-4 «Дон»
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