По трассе М-4 «Дон» в Ростовской области восстановили движение автобусов

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Автовокзалы и диспетчерские службы Ростовской области работают в штатном режиме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя минтранса по региону.

«По состоянию на 13:00 мск 1 апреля автовокзалы Ростовской области функционируют в штатном режиме, открыты все направления маршрутной сети», — заявил представитель ведомства.

Диспетчерские минтранса также работают в штатном режиме, добавил он.

РБК обратился за комментарием к представителю министерства транспорта Ростовской области.

30 марта в четырех западных районах Ростовской области: Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском, — а также в городе Шахты был введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного снегопада. На трассе М-4 «Дон» образовался затор длиной 60 км, а между Шахтами и Каменском-Шахтинским оказались заблокированы несколько тысяч авто.

По данным минтранса, сразу 33 автобуса с 766 пассажирами застряли на трассах Ростовской области. Автовокзалы в регионе были закрыты с четверга.

На этом фоне власти развернули восемь мобильных пунктов обогрева и питания, семь пунктов временного размещения, а также организовали маршруты доставки продуктов. К вечеру пятницы затор сократился до 17 км, а позже движение восстановили в обоих направлениях.