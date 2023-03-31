Пограничники не пустили россиянина в Молдавию из-за подозрения в участии в спецоперации

В Молдавию не пустили россиянина, заподозрив в участии в спецоперации

Фото: Global Look Press

Направлявшемуся в Тирасполь россиянину отказали во въезде в Молдавию, поскольку его сочли участником военной операции на Украине, говорится в пресс-релизе пограничной полиции республики.

Тирасполь — столица непризнанного Приднестровья. Территория граничит с западной частью Украины, с 1992 года там находятся российские миротворцы.

Всего за сутки во въезде было отказано 24 иностранцам. Россиянина удалось выявить в потоке пассажиров в Кишиневском международном аэропорту благодаря полученной от спецслужб информации.

«В ходе допроса он запутался в своих показаниях, пытаясь ввести в заблуждение инспекторов пограничной полиции. Лицо, о котором идет речь, не было допущено к пересечению государственной границы и было возвращено воздушным транспортом в страну отправления», — говорится в сообщении.

К релизу прикреплены фотографии, но лица и персональные данные на них скрыты. На одной из них изображены люди в военной форме и с автоматами, которые стоят под дорожным знаком, указывающим направление на Волноваху и Донецк, на другой — жетон военнослужащего. На третьей фотографии люди в военной форме и с автоматами стоят возле стелы на въезде в Мариуполь. Пограничники также сфотографировали паспорт российского гражданина.

Пограничная полиция подчеркнула, что старается не допускать «случаев, которые посягают на безопасность государства и граждан» Молдавии.

30 марта власти Молдавии продлили действие чрезвычайного положения в стране из-за боевых действий на Украине в девятый раз с 24 февраля 2022-го.

18 марта этого года президент страны Майя Санду заявила, что республике следует укреплять обороноспособность, несмотря на нейтральный статус. По ее словам, российское руководство не уважает суверенитет и независимость Украины, что побуждает Молдавию наращивать оборонные способности.

До этого Санду допустила, что для своей защиты Молдавия может рассмотреть вступление в какой-либо крупный альянс, а также призывала Россию вывести своих миротворцев из Приднестровья. В марте Парламентская ассамблея Совета Европы признала эту территорию «оккупированной Россией» и назвала конфликт на территории непризнанной республики в 1992 году «актом военной агрессии» России против Молдавии.

В российском МИДе решение ПАСЕ раскритиковали, назвав неприемлемым и не соответствующим положению дел. МИД России опровергал намерения Москвы дестабилизировать ситуацию в республике.