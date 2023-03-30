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В Молдавии продлили чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине

Парламент Молдавии продлил режим ЧП на 60 дней из-за последствий конфликта на Украине
Дорин Речан
Дорин Речан (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Парламент Молдавии продлил действие чрезвычайного положения в стране на 60 дней, передает TV8. За это решение проголосовал 61 депутат (все из правящей партии «Действие и солидарность»), 14 оппозиционных парламентариев выступили против.

Премьер-министр Дорин Речан заявил, что продление режима ЧП необходимо из-за угроз национальной безопасности, а также энергетических, гуманитарных и социальных проблем, которые возникли из-за военных действий на Украине.

«Ситуация с безопасностью в регионе остается нестабильной, а Республика Молдова остается мишенью широкого спектра проявлений гибридной войны и попыток дестабилизировать страну», — говорится в примечании к постановлению парламента.

Парламент Молдавии продлил режим ЧП в девятый раз. Впервые его ввели 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции на Украине.

18 марта этого года президент страны Майя Санду заявила, что республике следует укреплять обороноспособность, несмотря на нейтральный статус. По ее словам, российское руководство не уважает суверенитет и независимость Украины, что побуждает Молдавию наращивать оборонные способности.

В январе Санду допустила, что для своей защиты Молдавия может рассмотреть вступление в какой-либо крупный альянс. Лидер республики также призывала Россию вывести своих миротворцев из Приднестровья. В марте Парламентская ассамблея Совета Европы признала эту территорию «оккупированной Россией» и назвала конфликт на территории непризнанной республики в 1992 году «актом военной агрессии» России против Молдавии.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова формулировку заключения ПАСЕ относительно оккупации Приднестровья назвала «неприемлемой, не соответствующей реальному положению дел» и напомнила, что миротворческие войска находятся в регионе в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье.

Теги
Молдавия режим чрезвычайного положения энергокризис Украина
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