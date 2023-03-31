Путин присвоил звание «гвардейский» 2-му авиаполку ордена Суворова

Военный аэродром Шагол (Фото: Анна Майорова / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 2-му смешанному авиационному полку ордена Суворова, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Почетное наименование авиаполку присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества». Указ вступает в силу со дня его подписания.

Кроме того, президент подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейская» 236-й артиллерийской бригаде. Из документа следует, что наименование присвоено на таком же основании — за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество» личного состава.

Почетное наименование «гвардейский» присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских Вооруженных сил, отличившихся в боях во время Великой Отечественной войны. После распада СССР Россия продолжила эту традицию.

После начала спецоперации России на Украине президент присвоил такой статус некоторым другим воинским частям. Так, например, в ноябре 2022 года «гвардейским» стал 277-й бомбардировочный авиационный Млавский полк, а также 23-й истребительный авиационный Таллинский полк, а 121-му бомбардировочному авиаполку Путин это звание присвоил весной 2022 года.

Летом «гвардейскими» стали 80-й танковый Краснознаменный полк, дислоцированный в Челябинской области, 17-я бригада армейской авиации, 488-й мотострелковый полк.