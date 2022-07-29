Путин присвоил звание гвардейского 488-му мотострелковому полку

Звание присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество» в боевых действиях, говорится в указе президента России Владимира Путина

488-й мотострелковый полк (Фото: eparhia-klintsy.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 488-му мотострелковому полку звания гвардейского, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня подписания.

«Присвоить 488 мотострелковому Симферопольскому Краснознаменному, ордена Суворова полку имени Серго Орджоникидзе почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 488 гвардейский мотострелковый Симферопольский Краснознаменный, ордена Суворова полк имени Серго Орджоникидзе», — говорится в указе.

Формирование отмечено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действия по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», отмечается в документе.

488-й мотострелковый полк — формирование Сухопутных сил России, пункт постоянной дислокации — город Клинцы в Брянской области.

Путин с конца февраля присвоил звания гвардейских уже нескольким подразделениям Вооруженных сил России. Этот статус получают воинские формирования, отличившиеся на поле боя.

В частности, в июне звание гвардейской получила 28-я понтонно-мостовая бригада инженерных войск из Мурома (Владимирская область), а в июле тем же званием отметили 80-й танковый полк из Чебаркуля (Челябинская область) и 17-ю бригаду армейской авиации из Свердловской и Челябинской областей.