Путин присвоил звание гвардейского 80-му танковому полку из Чебаркуля

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 60,16 (+2,98) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 58,51 (+3,43) Инвестиции, 15:55
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 17:46
Замглавы администрации Запорожья назначили экс-депутата Думы от Крыма Политика, 17:44
Зеленский заявил о «мелких провокациях» со стороны Приднестровья Политика, 17:41
Проливные дожди затопили целые районы в Мумбаи. Фотогалерея Общество, 17:37 
Как снизить загруженность московских улиц раз и навсегда 17:23
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за угроз Политика, 17:20
Проректора таможенной академии заподозрили в торговле наркотиками Общество, 17:15
«Галс-Девелопмент» представила два проекта в сегменте премиального жилья Пресс-релиз, 17:12
В Ленинградской области нашли тело учредителя подрядчика «Газпрома» Общество, 17:12
В Финляндии исключили запуск поездов «Аллегро» в Россию Бизнес, 17:11
Курский губернатор сообщил о повреждениях в попавших под обстрел селах Политика, 17:08
В КНР назвали шуткой века слова Столтенберга об оборонительных целях НАТО Политика, 17:06
Дума одобрила статус ветерана для гражданских участников спецоперации Политика, 17:02
Цена нефти Brent обвалилась на 6% и впервые с мая упала ниже $107 Инвестиции, 17:02
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин присвоил звание гвардейского 80-му танковому полку из Чебаркуля

80-й танковый Краснознаменный полк, дислоцированный в Челябинской области, получил звание гвардейского «за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество», проявленные в боях *
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин присвоил звание гвардейского 80-му танковому Краснознаменному полку. Указ опубликован в Telegram-канале Минобороны.

Полк получил это звание «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом» в боях «по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Он ведет свою историю от 80-й танковой бригады 20-го танкового Звенигородского корпуса РККА. Бригада была создана в январе 1942 года и в годы Великой Отечественной войны несколько раз включалась в состав действующей армии.

После окончания войны 80-ю бригаду переформировали в 80-й танковый полк. В нем, в частности, служил начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны Валерий Герасимов.

Путин присвоил звания Героев России генералам Лапину и Абачеву
Политика
Александр Лапин

С конца февраля Путин присвоил звание гвардейских ряду подразделений. Этот статус получают воинские формирования, отличившиеся на поле боя.

В частности, 10 июня звание гвардейской получила 28-я понтонно-мостовая бригада инженерных войск. Эта бригада дислоцирована в Муроме и занимается оборудованием переправ повышенной грузоподъемности на крупных водных преградах. В мирное время она выполняет задачи, связанные с переправой техники и материальных средств, в том числе при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Читайте на РБК Pro
Pro
Пожизненный наем: как изменились трудовые династии с советских времен
Статьи
Pro
Ликвидировать, закрыть и обанкротить. Что должен об этом знать ИП
Инструкции
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Никаких ультиматумов: как попросить прибавку к зарплате
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Фото: Dima Korotayev / Getty Images Успейте до августа оформить отсрочку от армии сотруднику ИT-компании
Инструкции

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
звание танковый взвод Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Попову
Политика
Росгвардия учредила медаль «Участнику специальной военной операции»
Политика
Шойгу вручил звезды Героя России раненым участникам спецоперации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter