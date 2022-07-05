Путин присвоил звание гвардейского 80-му танковому полку из Чебаркуля

80-й танковый Краснознаменный полк, дислоцированный в Челябинской области, получил звание гвардейского «за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество», проявленные в боях *

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин присвоил звание гвардейского 80-му танковому Краснознаменному полку. Указ опубликован в Telegram-канале Минобороны.

Полк получил это звание «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом» в боях «по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Он ведет свою историю от 80-й танковой бригады 20-го танкового Звенигородского корпуса РККА. Бригада была создана в январе 1942 года и в годы Великой Отечественной войны несколько раз включалась в состав действующей армии.

После окончания войны 80-ю бригаду переформировали в 80-й танковый полк. В нем, в частности, служил начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны Валерий Герасимов.

С конца февраля Путин присвоил звание гвардейских ряду подразделений. Этот статус получают воинские формирования, отличившиеся на поле боя.

В частности, 10 июня звание гвардейской получила 28-я понтонно-мостовая бригада инженерных войск. Эта бригада дислоцирована в Муроме и занимается оборудованием переправ повышенной грузоподъемности на крупных водных преградах. В мирное время она выполняет задачи, связанные с переправой техники и материальных средств, в том числе при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.