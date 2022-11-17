Путин присвоил наименование «гвардейский» 23-му авиационному полку

Аэродром Дземги (Фото: Global Look Press)

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — говорится в указе.

В 2018 году полку было присвоено почетное наименование «Таллинский». Полк входит в состав 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Базируется на аэродроме Дземги в Хабаровском крае, пишет ТАСС.

Изначально почетное наименование «гвардейский» присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских Вооруженных сил, отличившихся в боях во время Великой Отечественной войны. Традиция почетного наименования продолжилась и в Российской Федерации.

С начала спецоперации на Украине глава государства несколько раз присваивал такой статус воинским частям. В начале ноября президент присвоил почетное наименование «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку.