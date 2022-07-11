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Путин присвоил звание гвардейской 17-й бригаде армейской авиации

17-я бригада армейской авиации, дислоцирующаяся на аэродромах в Свердловской и Челябинской областях, получила звание гвардейской за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», проявленные в боях *
Вертолет Ми-8 на аэродроме Травяны
Вертолет Ми-8 на аэродроме Травяны (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил звание гвардейской 17-й бригаде армейской авиации. Указ опубликован на портале правовой информации.

Бригада получила это звание за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», проявленные в боях «по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Путин присвоил звание гвардейского 80-му танковому полку из Чебаркуля
Политика
Владимир Путин

17-я бригада армейской авиации находится в составе 14-й армии ВВС и ПВО. Базируется на аэродромах Травяны в окрестностях города Каменск-Уральский Свердловской области и Упрун в Увельском районе Челябинской области.

С конца февраля Путин присвоил звание гвардейских нескольким подразделениям. Этот статус получают воинские формирования, которые отличились в бою. В частности, в начале июля звание гвардейского получил 80-й танковый Краснознаменный полк, который дислоцируется в Чебаркуле Челябинской области.

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