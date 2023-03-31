Китай разрешил въезд туристическим группам из других стран

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Власти Китая разрешили туроператорам ввозить в страну туристические группы из других стран. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма страны в социальной сети Weibo.

Ведомство издало уведомление «о возобновлении деятельности туристических агентств и туристических онлайн-предприятий по всей стране по организации въездных групповых туров для иностранцев и бронирований «авиабилет + отель». Разрешение вступает в силу 31 марта.

После начала пандемии коронавируса с 2020 года в Китае действовали жесткие ограничительные меры, которые включали в том числе запрет на въезд в страну. На этом фоне в стране начались протесты, участники которых постепенно наряду с требованиями о смягчении ограничений начали выдвигать и политические требования. Национальная комиссия здравоохранения согласилась смягчить ограничения, однако резкая отмена мер привела к новой вспышке заболеваемости. После этого китайские власти перестали публиковать ежедневные данные о заболеваемости.

В начале января в Китае отменили обязательный карантин для всех путешественников, въезжающих в страну. В феврале китайским туристическим агентствам разрешили возобновить отправку туристических групп в 20 стран, в том числе в Россию.

19 февраля заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И заявил, что Китай успешно преодолел пандемию коронавируса и готов к возобновлению контактов по всему миру. Почти через месяц посольство страны в США объявило, что Пекин с 15 марта намерен возобновить рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранным гражданам.