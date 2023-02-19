Китай заявил о полном преодолении пандемии COVID-19

В Китае призвали страны Европы вернуть торговлю со страной на допандемийный уровень. После новой вспышки коронавируса в КНР перестали публиковать ежедневные данные о заболеваемости и смертности от COVID-19

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Китай успешно преодолел пандемию коронавируса и готов к возобновлению контактов по всему миру. Об этом заявил заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И во время встречи с верховным председателем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, говорится на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

«Китай успешно прошел пандемию и готов полностью возобновить контакты с Европой и миром», — сказал Ван И. В заявлении говорится, что стороны могут приступать к подготовке новой встречи лидеров Китая и Евросоюза, используя механизмы «диалога на высшем уровне» в различных областях, чтобы способствовать скорейшему возвращению торговли на допандемийный уровень.

В начале января Всемирная организация здравоохранения раскритиковала власти Китая за неполное предоставление информации о количестве госпитализаций и смертей от коронавируса. От КНР потребовали большей прозрачности в отношении масштабов пандемии: каждая новая вспышка этого заболевания подавлялась путем жестких ограничений и локдаунов.

В ноябре в стране начались протесты из-за политики «нулевой терпимости» к COVID-19. После этого Национальная комиссия здравоохранения согласилась смягчить ограничения, однако резкая отмена мер привела к новой вспышке: в декабре заразились почти 250 млн жителей Китая, сообщало агентство Bloomberg. Власти не подтвердили эти сведения, а позже и вовсе перестали публиковать ежедневные данные о заболеваемости.

Брюссель рекомендовал странам Евросоюза выборочно тестировать пассажиров из Китая, а также требовать от них делать тест на коронавирус не более чем за 48 часов до вылета и носить маски или респираторы в самолетах. Пекин пообещал принять ответные меры в отношении стран, которые вводят ограничения для граждан Китая в связи с COVID-19.