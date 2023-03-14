Власти Китая объявили о снятии ограничений на выдачу виз

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 80,61 (+0,21) Инвестиции, 13 мар, 16:45 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,48) Инвестиции, 13 мар, 16:45
Зерновую сделку продлили на 60 дней: о каких «мифах» спорили Москва и ЕС Политика, 13:18
Кремль назвал продление зерновой сделки «жестом доброй воли» с условием Политика, 13:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:05
В Казахстане анонсировали визит Путина Политика, 12:59
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 12:58
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородским районом Политика, 12:57
Член правления Signature Bank назвал причиной закрытия сигнал крипторынку Крипто, 12:50
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Михаил Боярский заявил о завершении театральной карьеры Общество, 12:44
Власти Китая объявили о снятии ограничений на выдачу виз Политика, 12:38
Как устроены «Госуслуги» и система «Безопасный город» РБК и Ростелеком, 12:35
Джефф Монсон заявил о планах сдать американский паспорт в Казахстане Спорт, 12:35
Трехкратная чемпионка Олимпиад по биатлону заявила о завершении карьеры Спорт, 12:34
Почему не получается найти общий язык с коллегами и как это исправить Pro, 12:33
Мобиус назвал рост ставок «таблеткой, которая может убить пациента» Инвестиции, 12:32
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Власти Китая объявили о снятии ограничений на выдачу виз

Посольство Китая: Пекин возобновит выдачу виз без ограничений с 15 марта
Китайские консульства за рубежом с 15 марта возобновят рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранцам, направляющимся в Китай
Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

Китай с 15 марта намерен возобновить рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранным гражданам для въезда на территорию страны. Об этом говорится в заявлении посольства Китая в США в соцсети WeChat.

«В целях дальнейшего улучшения перемещения граждан через границу было принято решение внести коррективы в политику выдачи виз и въезда иностранцев, прибывающих в Китай с 00:00 15 марта по пекинскому времени [19:00 мск 14 марта]», — говорится в сообщении (цитата по China Times).

Согласно заявлению китайские власти внесли следующие коррективы в визовую политику:

  1. Будут возобновлены визы, которые выдали до 28 марта 2020 года и у которых еще не закончился срок действия.
  2. Визовые органы за рубежом возобновят рассмотрение и выдачу различных типов виз для иностранцев в Китай.
  3. Портовое визовое управление возобновит рассмотрение и выдачу различных типов портовых виз, соответствующих юридическим основаниям.
  4. Будет восстановлен безвизовый режим въезда на Хайнань, безвизовый режим для круизных судов в Шанхае, безвизовый въезд для иностранцев из Гонконга и Макао в Гуандун и безвизовый въезд для туристических групп АСЕАН в Гуйлинь, Гуанси.

В конце февраля в МИД России и Минэкономразвития сообщили РБК, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19. Речь идет о документе, заключенном между правительствами Китая и России в феврале 2000 года, который позволяет организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.

Министерство туризма и культуры КНР ранее сообщило, что с 6 февраля китайские туристические агентства смогут возобновить отправку туристических групп в 20 стран, в том числе в Россию. Российские туроператоры, в свою очередь, заявили о готовности принимать группы из Китая.

Читайте на РБК Pro
Откройте, это ФНС: когда налоговая придет к физлицу с проверкой
В России через месяц появится цифровой рубль. Что это и зачем он нужен
Дружба дружбой: как улаживать конфликты на детской площадке
Год санкций: почему провалился «экономический блицкриг» против России

Для пропуска китайских туристов Министерство культуры и туризма КНР должно прислать Минэкономразвития список китайских туристических компаний, которые планируют отправлять групповые туры, уточнил РБК представитель МИД России. Минэкономразвития, в свою очередь, направит этот список в пограничную службу.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Китай визы
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Власти договорились о возвращении массового китайского туризма в Россию
Бизнес
Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter