Власти Китая объявили о снятии ограничений на выдачу виз

Китайские консульства за рубежом с 15 марта возобновят рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранцам, направляющимся в Китай

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Китай с 15 марта намерен возобновить рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранным гражданам для въезда на территорию страны. Об этом говорится в заявлении посольства Китая в США в соцсети WeChat.

«В целях дальнейшего улучшения перемещения граждан через границу было принято решение внести коррективы в политику выдачи виз и въезда иностранцев, прибывающих в Китай с 00:00 15 марта по пекинскому времени [19:00 мск 14 марта]», — говорится в сообщении (цитата по China Times).

Согласно заявлению китайские власти внесли следующие коррективы в визовую политику:

Будут возобновлены визы, которые выдали до 28 марта 2020 года и у которых еще не закончился срок действия. Визовые органы за рубежом возобновят рассмотрение и выдачу различных типов виз для иностранцев в Китай. Портовое визовое управление возобновит рассмотрение и выдачу различных типов портовых виз, соответствующих юридическим основаниям. Будет восстановлен безвизовый режим въезда на Хайнань, безвизовый режим для круизных судов в Шанхае, безвизовый въезд для иностранцев из Гонконга и Макао в Гуандун и безвизовый въезд для туристических групп АСЕАН в Гуйлинь, Гуанси.

В конце февраля в МИД России и Минэкономразвития сообщили РБК, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19. Речь идет о документе, заключенном между правительствами Китая и России в феврале 2000 года, который позволяет организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.

Министерство туризма и культуры КНР ранее сообщило, что с 6 февраля китайские туристические агентства смогут возобновить отправку туристических групп в 20 стран, в том числе в Россию. Российские туроператоры, в свою очередь, заявили о готовности принимать группы из Китая.

Для пропуска китайских туристов Министерство культуры и туризма КНР должно прислать Минэкономразвития список китайских туристических компаний, которые планируют отправлять групповые туры, уточнил РБК представитель МИД России. Минэкономразвития, в свою очередь, направит этот список в пограничную службу.