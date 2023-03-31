Вильфанд оценил сроки улучшения погоды в Ростовской области

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Плохая погода в Ростовской области и других регионах юга России сохранится еще на два дня, потеплеет только к воскресенью. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сегодня и завтра будет еще сохраняться такая негативная ситуация, послезавтра она уже улучшится существенно», — заявил Вильфанд.

По его словам, в ночь на 1 апреля в Калмыкии ожидаются заморозки до минус четырех градусов, в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области — до минус шести градусов.

Потепление начнется в воскресенье, 2 апреля, а 4 и 5 апреля в Ростовской, Астраханской областях и Краснодарском крае температура прогнозируется на 4–6 градусов выше нормы — воздух прогреется до 18 градусов, рассказал научный глава Гидрометцентра.

По словам синоптика, резкое ухудшение погоды на юге России вызвано столкновением очень теплых и очень холодных воздушных масс. Он добавил, что в Ростовской области выпало местами до 48 мм осадков, что значительно больше месячной нормы. В воскресенье, 2 апреля, прогнозируются дожди, «но это уже не так негативно», отметил Вильфанд.

30 марта в четырех западных районах Ростовской области: Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском, — а также в городе Шахты ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада, сообщал губернатор Василий Голубев. В восьми районах и трех городах области 35 тыс. жителей остались без электричества.

Вечером в тот же день на участке трассы М-4 «Дон» в регионе перекрыли движение из-за количества осадков, сообщали в Госавтоинспекции региона. Из-за снегопада было затруднено движение также на участке трассы в Каменском районе с 920-го по 953-й километр. По дороге ограничили движение фур, их отправили на стоянки до улучшения погодных условий.

31 марта движение по трассе М-4 «Дон» в обе стороны возобновили, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов. По его словам, в заторе находятся еще более тысячи машин.