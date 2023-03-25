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Премьер Швеции заявил, что Финляндия станет членом НАТО раньше

Премьер-министр Швеции Кристерссон: Финляндия получит членство в НАТО раньше
Ульф Кристерссон
Ульф Кристерссон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Скорее всего, Финляндия вступит в НАТО раньше Швеции, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на конференции Умеренной коалиционной партии в Карлстаде, передает Expressen.

По его словам, сейчас все говорит в пользу такого сценария. В то же время, считает Кристерссон, Швеция и в этом случае будет в большей безопасности, чем раньше, поскольку она окружена странами НАТО.

Кристерссон еще в феврале заявил, что страна готовится к возможности вступить в Североатлантический альянс после Финляндии.

Швеция и Финляндия вместе подали заявки на членство в НАТО в прошлом мае. Их вступление в альянс должны согласовать все государства — члены блока. Заявки еще не ратифицировали Венгрия и Турция.

Изначально Хельсинки и Стокгольм планировали вступить в НАТО вместе. Но в конце января процесс вступления Швеции был приостановлен после отказа в одобрении ее заявки со стороны Турции в связи с сожжением Корана перед зданием турецкого посольства в Стокгольме.

Кроме того, в Анкаре заявили, что Стокгольм не выполнил условия вступления в альянс, в частности выдачу Турции сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК, Турция считает ее террористической).

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В то же время 21 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что власти Швеции предприняли некоторые «позитивные шаги» для одобрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО. Он подчеркнул, что вступление Швеции в альянс будет зависеть от действий Стокгольма до саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе.

Турция в марте начала процесс ратификации заявки на членство Финляндии, президент Реджеп Тайип Эрдоган выражал надежду, что решение будет принято до выборов главы государства в мае. Лидер правящей партии венгерского парламента Fidesz Мате Кочиш говорил, что голосование по членству Финляндии пройдет 27 марта и заявка будет одобрена единогласно. «По вопросу Швеции парламентская группа примет решение позднее», — приводил его слова Reuters.

В Кремле говорили, что Москва не видит угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО и, в свою очередь, не представляет угрозы для них.

Теги
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