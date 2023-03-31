УПЦ предупредила о провокаторах перед опечатыванием Киево-Печерской лавры

В УПЦ предупредили об опечатывании Киево-Печерской лавры 31 марта с помощью провокаторов

Власти Украины собираются 31 марта использовать провокаторов при опечатывании Киево-Печерской лавры. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Украинская православная церковь (УПЦ).

«31 марта в 10 часов (11:00 мск) в Киево-Печерскую лавру планирует прибыть комиссия с целью опечатать храмы. Вместе с комиссией хотят наведаться провокаторы. <...> Радикалы будут оскорблять и провоцировать верующих с целью вызвать в свой адрес агрессию или неадекватное поведение», — сказали в УПЦ.

В сообщении отмечается, что провокаторы все будут «фиксировать на видео». Церковь запрещает верующим обращать на них внимание или общаться, поскольку, по мнению представителей УПЦ, главная цель «злоумышленников» — вызвать какую-то реакцию на свои действия.

Днем 30 марта правительство Украины аннулировало распоряжение бывшего президента страны Виктора Януковича о передаче в безвозмездное пользование Киево-Печерской лавры УПЦ. От монахов потребовали покинуть Нижнюю Лавру 29 марта, перед этим монастырь обратился в суд, чтобы оспорить решение о выселении. Решение правительства в УПЦ назвали безосновательным и незаконным, его будут обжаловать.

УПЦ занимает помещения лавры с 2013 года на условиях безвозмездной аренды у государства. В начале марта заповедник заявил о расторжении аренды с монастырем Украинской православной церкви и предписал монахам покинуть лавру.