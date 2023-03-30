Киев отменил решение Януковича о передаче УПЦ Киево-Печерской лавры

УПЦ назвала это решение безосновательным и незаконным. Церковь сейчас оспаривает решение о выселении монахов из лавры

Вид на Киево-Печерскую лавру (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Правительство Украины аннулировало распоряжение экс-президента Виктора Януковича о передаче в безвозмездное пользование Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил министр культуры Александр Ткаченко в телеграм-канале.

Перед этим Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ к национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» (украинское государственное учреждение) о признании недействительным одностороннего разрыва договора аренды помещений монастырем.

Информационно-просветительский отдел УПЦ в телеграм-канале пояснил, что 23 марта монастырь обратился в суд, чтобы оспорить решение о выселении монахов из лавры. Ранее от них потребовали покинуть Нижнюю Лавру с 29 марта.

«В рамках этого иска было подано заявление об обеспечении иска с просьбой, чтобы на время рассмотрения дела по существу в отношении монастыря не совершались противоправные действия», — объяснили там. В этом суд отказал УПЦ. Рассмотрение самого иска назначено на 26 апреля 2023 года, уточнили в церкви.

Решение правительства в УПЦ назвали безосновательным и незаконным и собираются его обжаловать.

Минкультуры Украины сообщило, что комиссия, прибывшая в Киево-Печерскую лавру для инвентаризации, не смогла попасть внутрь. Заповедник обратился с заявлением в полицию.

УПЦ занимает помещения лавры с 2013 года на условиях безвозмездной аренды у государства. В начале марта заповедник заявил о расторжении бессрочной аренды с монастырем УПЦ и предписал монахам покинуть помещения.