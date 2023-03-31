Московский суд арестовал сотрудника МФТИ Москалева по делу о «фейках» об армии

Сотрудника МФТИ арестовали по делу о «фейках» об армии

Бабушкинский суд Москвы арестовал руководителя проекта в Московском физико-техническом институте Виктора Москалева по делу о распространении заведомо ложных сведений о деятельности российских военных при проведении специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Москалева заключили под стражу до 22 мая 2023 года, ему вменяют ч. 2 ст. 207.3 УК. Фабула дела не уточняется. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Москалев занимает должность заместителя исполнительного директора научно-технологического центра МФТИ.

Как сообщили «РИА Новости» в МФТИ, Москалев не имел допуска к государственной тайне в своей профессиональной деятельности и положительно характеризуется со стороны коллег. В пресс-службе института добавили, что о сути предъявленных сотруднику МФТИ обвинений неизвестно.

23 марта суд Москва заочно арестовал блогера Максима Каца (признан в России иностранным агентом) за распространение фейков о Вооруженных силах России. В конце октября 2022 года МВД объявило Каца в федеральный розыск по уголовной статье, в декабре его оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента.