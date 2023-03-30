Уоллес оценил срок подготовки ВСУ для применения Challenger 2 в бою

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 83,49 (+0,71) Инвестиции, 29 мар, 16:18 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 76,98 (+0,38) Инвестиции, 29 мар, 16:18
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 15:09
Почему ваш сайт попадет в бан — четыре основные причины Pro, 15:09
Россия вышла из соглашения с Эстонией по таможенным делам Политика, 15:03
Федерация настольного тенниса выразила готовность вернуть россиян в мае Спорт, 15:01
Собянин анонсировал две новые модели от завода «Москвич» Авто, 15:00
Фон дер Ляйен назвала определяющий фактор в отношениях с Китаем Политика, 14:54
Росавиация исключила пассажирские рейсы в новые регионы в ближайшее время Политика, 14:49
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Минобороны впервые заявило о сбитой украинской ракете «Гром-2» Политика, 14:47
Цифровая гибкость: как финансовые сервисы адаптировались к новым реалиям Тренды, 14:45
Как аукционная борьба увеличивает интерес к объекту РБК +, 14:42
Собянин оценил развитие высокотехнологичной медпомощи в Москве Город, 14:41
Регулятор ЕС начал проверку рынка CDS после обвала акций Deutsche Bank Инвестиции, 14:41
Средняя ставка по ипотеке в России превысила 8% Недвижимость, 14:39
Как оценить вовлеченность команды — плюсы и минусы выбранных способов Pro, 14:39
Военная операция на Украине ,  
0 

Уоллес оценил срок подготовки ВСУ для применения Challenger 2 в бою

Бен Уоллес: ВСУ предстоит значительная подготовка на Challenger перед использованием в бою
Танк Challenger II
Танк Challenger II (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Украинские военные должны пройти еще «довольно значительное обучение» для боевого использования танков Challenger 2, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Полом Йонсоном. Трансляция велась на YouTube-канале The Independent.

«Challenger, да, они уже в стране», — подтвердил Уоллес. Украинские экипажи прошли базовое обучение в королевстве, но следующий этап — это научиться их использовать вместе с другой поставленной из-за рубежа техникой в составе подразделений, отметил министр.

Великобритания стала первой страной, которая в начале 2023 года объявила о поставках гусеничных танков западного производства Украине. В конце марта украинские танковые экипажи вернулись на родину после обучения управлению Challenger 2 в Британии.

28 марта глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что танки недавно поступили в страну. «Было очень приятно прокатиться на первом украинском ОБТ Challenger 2», — рассказал он.

Точное количество уже поставленных Киеву танков министр не назвал. Лондон изначально планировал передать 14 Challenger 2, но посол Украины Вадим Пристайко позже сообщил, что это число решили увеличить до 28.

Кремль негативно оценил передачу британских танков Украине. «Эти танки горят и будут гореть, так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте на РБК Pro
Почему серым кардиналом в компании часто оказывается финансовый директор
США, Канада, Великобритания: можно ли найти работу в этих странах сегодня
Почему ваш сайт попадет в бан — четыре основные причины
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
Теги
Великобритания Бен Уоллес Украина Challenger танки
Материалы по теме
Украинские военные завершили обучение на Challenger 2 в Британии
Политика
Испания передаст Украине шесть танков Leopard «после Пасхи»
Политика
Spiegel узнал о прибытии немецких танков Leopard на Украину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter