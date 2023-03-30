Уоллес оценил срок подготовки ВСУ для применения Challenger 2 в бою

Бен Уоллес: ВСУ предстоит значительная подготовка на Challenger перед использованием в бою

Танк Challenger II (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Украинские военные должны пройти еще «довольно значительное обучение» для боевого использования танков Challenger 2, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Полом Йонсоном. Трансляция велась на YouTube-канале The Independent.

«Challenger, да, они уже в стране», — подтвердил Уоллес. Украинские экипажи прошли базовое обучение в королевстве, но следующий этап — это научиться их использовать вместе с другой поставленной из-за рубежа техникой в составе подразделений, отметил министр.

Великобритания стала первой страной, которая в начале 2023 года объявила о поставках гусеничных танков западного производства Украине. В конце марта украинские танковые экипажи вернулись на родину после обучения управлению Challenger 2 в Британии.

28 марта глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что танки недавно поступили в страну. «Было очень приятно прокатиться на первом украинском ОБТ Challenger 2», — рассказал он.

Точное количество уже поставленных Киеву танков министр не назвал. Лондон изначально планировал передать 14 Challenger 2, но посол Украины Вадим Пристайко позже сообщил, что это число решили увеличить до 28.

Кремль негативно оценил передачу британских танков Украине. «Эти танки горят и будут гореть, так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.