Гутерриш сообщил, что обсудил с Путиным Запорожскую АЭС и пленных
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с Запорожской АЭС и пленными, а также реализацию зерновой сделки. Об этом Гутерриш сообщил на пресс-конференции.
По словам генерального секретаря, он провел разговор с президентом утром. «Мы имели возможность обсудить черноморскую зерновую инициативу и ее возможное продление и расширение», — сказал Гутерриш.
Он отметил, что речь в том числе идет о возможности экспорта российского аммиака через Черное море. Помимо этого, генсекретарь ООН обсудил с Путиным «препятствия, которые все еще есть в том, что касается экспорта российского продовольствия и удобрений».
Во время переговоров были затронуты и другие вопросы, в том числе удар по СИЗО в Еленовке, продолжил Гутерриш. «Мы обсудили вопросы пленных, миссию по установлению фактов. И миссия по установлению фактов сможет поехать в зону, где погибли столько пленных. С российской стороны препятствий для ее поездки не будет, каким бы путем мы ни решили добираться. И это крайне важно», — отметил он.
Генеральный секретарь также сообщил, что обсудил с президентом России ситуацию на Запорожской АЭС.
Власти ДНР сообщили об ударе по зданию СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, в том числе бойцы «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), 29 июля. Минобороны России возложило ответственность за удар на украинские силы. По данным ведомства, в результате атаки погибли 53 человека. Пострадали более 70 человек.
Украина обвинения в ударе отрицает. В Белом доме заявили, что у США недостаточно разведданных об инциденте.
По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 356 УК (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). В ООН и Красном Кресте заявили о готовности провести расследование.