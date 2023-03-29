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Лавров заявил об отсутствии контактов между Россией и США по ДСНВ

Сергей Лавров: никаких контактов по ДСНВ с американцами не ведется

Между Россией и США нет контактов по Договору о сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил ТАСС министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Никаких контактов по Договору о стратегических наступательных вооружениях с американцами не ведется», — сказал он.

Президент Владимир Путин объявил о приостановке участия в ДСНВ в конце февраля. Российский лидер отметил, что Москве не дают проводить полноценные инспекции, оставляют соответствующие заявки без ответа или отклоняют по формальным причинам. В то же время, сообщил Путин, США и НАТО прямо говорят о своей цели нанести России стратегическое поражение.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году между президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продлить еще на пять. В 2021 году Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно документу, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок ядерных вооружений и тяжелых бомбардировщиков.

Решение России о приостановке участия в ДСНВ президент США Джо Байден назвал «большой ошибкой». Глава Госдепа сообщил, что Вашингтон в любое время готов обсудить с Москвой вопросы ограничения вооружений.

Теги
Персоны
Сергей Лавров СНВ США Россия

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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