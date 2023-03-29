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Москалькова рассказала о встрече с аппаратом омбудсмена Украины в Женеве

Москалькова: в Женеве прошла встреча с сотрудниками аппарата омбудсмена Украины Лубинца

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в России в марте встречались с коллегами из Украины в Женеве. Об этом «РИА Новости» сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Мы в последний раз встречались не в Анкаре в январе этого года, а вот буквально уже в этом месяце мои сотрудники были в Женеве, где состоялась встреча, обмен списками, предметный разговор с аппаратом [украинским омбудсменом] Дмитрия Лубинца, уполномоченного Верховной рады Украины», — сказала Москалькова.

По ее словам, стороны совершили взаимное возвращение двух российских детей к их родным и двух украинских — к их родной бабушке. Москалькова отметила, что это «не обмен», а «взаимное движение друг другу навстречу по гуманитарному вопросу», в том числе по теме воссоединения семей.

В январе Москалькова несколько раз встречалась с Лубинцом в Анкаре в рамках международной конференции омбудсменов. Стороны обсуждали вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам обеих стран, однако «идея с гумкоридором» с Лубинцом не обсуждалась. Встречи проходили при поддержке турецкого уполномоченного по правам человека Шерефа Малкоча, он же предлагал открыть гуманитарный коридор для всех, кто получил ранения в ходе боевых действий на Украине.

3 марта Москалькова сообщала, что договорилась с украинским омбудсменом о сохранении гуманитарного коридора вне политики. «Только тогда мы сможем решать вопросы воссоединения семей — людей, которые хотят вернуться к своим родственникам или остаться в стране, но нуждаются в определенной помощи», — заявила она.

Теги
Татьяна Москалькова омбудсмен Украина Женева
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