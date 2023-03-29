Канада выделит Украине кредит на $1,76 млрд через МВФ

Канадское руководство в 2023 году выделит Украине кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,78 млрд) через Международный валютный фонд. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на следующий финансовый год.

«Финансовая помощь Канады Украине предусматривает: кредиты правительству Украины на сумму 2,45 млрд долларов для оказания основных услуг украинцам <...>. Создание управляемого МВФ счета для Украины, на который уже поступило более 3,8 млрд долларов финансовой помощи от Канады и наших международных партнеров», — говорится в проекте бюджета.

В документе отмечается, что Киеву будет предоставлена безвозмездная помощь в размере 115 млн канадских долларов (около $84,5 млн) на ремонт энергетической инфраструктуры города. В федеральном бюджете также говорится, что в 2023 году Канада планирует выделить 200 млн долларов (около $147 млн) для передачи Украине военной техники, включая восемь боевых танков Leopard 2.

В августе 2022 года Канада предоставила Украине кредит в размере 450 млн канадских долларов ($348,6 млн) на закупку топлива в преддверии зимнего сезона. О том, что Киев хочет взять у Канады кредит в $350 млн на закупку газа «Нафтогазом» сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, кредит рассчитан на десять лет под 1,6%.

Канада с начала военной операции на Украине поддерживает Киев и в финансовом, и в военном плане. В Кремле заявляли, что поставленные Украине танки «будут гореть». Президент Владимир Путин пообещал, что Москве «есть чем ответить» и «применением бронетехники дело не закончится».