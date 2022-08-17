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Канада даст Украине кредит почти на $350 млн для закупки топлива

После этого общий объем займов, предоставленных Оттавой Украине, достигнет $1,5 млрд. Как утверждали в Раде, кредит рассчитан на десять лет под 1,6%
Киев, архивное фото
Киев, архивное фото (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Канада предоставит Украине кредит в размере 450 млн канадских долларов ($348,6 млн) на закупку топлива в преддверии зимнего сезона, говорится на сайте канадского правительства.

«Учитывая сегодняшнее выделение $450 млн в виде кредита, которые помогут Украине купить топливо для обогрева перед зимним сезоном, мы исполнили все наши кредитные обязательства, взятые на себя к сегодняшнему дню», — приводятся в сообщении слова вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд.

Вместе с объявленной сегодня суммой общий объем выделенных Киеву c начала года кредитов достигнет 1,95 млрд канадских долларов ($1,51 млрд). Всего Канада оказала Украине помощь на 3,4 млрд канадских долларов ($2,63 млрд).

О том, что Украина планирует взять у Канады в кредит 12,7 млрд грн ($350 млн) на закупку газа «Нафтогазом», на прошлой неделе сообщал депутат Рады Ярослав Железняк. По его информации, кредит рассчитан на десять лет под 1,6%.

Власти Украины заявили о покупке топлива «везде, где можно достать»
Политика
Фото:Martin Meissner / AP

В начале марта на фоне проведения российской военной операции Украина запретила экспорт газа со своей территории, включая газ, хранящийся в подземных газохранилищах.

В середине июня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков указал на нарушения в цепочках поставок топлива и подчеркнул, что Киев вынужден его закупать «везде, где можно достать». Кубраков пояснил, что ранее страна использовала для этих целей ближайшие государства и порты (Польшу и Румынию), теперь же топливо поступает в том числе из Бельгии и Нидерландов.

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Генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон в начале июля утверждал, что предстоящий отопительный сезон будет самым сложным в украинской истории. На тот момент в подземных хранилищах размещались 11 млрд куб. м газа, к зиме эти объемы планируется довести до 19 млрд куб. м, отмечал он. Этого хватит для того, чтобы пройти отопительный сезон, пояснял Макогон.

В начале августа премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что страна готова к отопительному сезону в среднем на 60%, а пополнение хранилищ углем и газом осуществляется по графику.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Канада Украина выдача кредитов Нафтогаз Украины
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