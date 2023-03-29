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В «Росэнергоатоме» заявили о максимум семи часах визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: МАГАТЭ сможет провести всего семь часов на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет провести на территории Запорожской электростанции (ЗАЭС) максимум семь часов. Об этом агентству «Интерфакс» сказал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Они приедут в 10:00 мск и уедут, в крайнем случае, — в 17:00 мск. Что можно за это время понять? Особо ничего», — заявил Карчаа.

По словам советника, ситуация практически не изменилась от той, которую представители МАГАТЭ наблюдали в ходе миссии в сентябре. Он уточнил, что «ничего кардинального» с приездом гендиректора агентства Рафаэлем Гросси не связывает.

25 марта МАГАТЭ сообщала, что Гросси посетит Запорожскую АЭС. Тогда Карчаа говорил, что миссия агентства прибудет на территорию станции 29 марта.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 года. После включения Запорожской области в состав России президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность. ЗАЭС регулярно попадает под обстрелы, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.

Гросси выступил за создание вокруг станции безопасной зоны, чтобы предотвратить возможную ядерную аварию. Несколько месяцев российская и украинская стороны обсуждали ее создание. 9 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договоренности о защитной зоне были близки к заключению, однако Киев их заблокировал.

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Теги
МАГАТЭ Запорожская АЭС «Росэнергоатом» Рафаэль Гросси
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