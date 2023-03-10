Ульянов опроверг коллективное заявление в МАГАТЭ о действиях против ЗАЭС

Россия не оказывала опасных воздействий на Запорожскую АЭС, как то следует из коллективного заявления 50 делегаций, направленного в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В нем [заявлении] повторяется призыв к России остановить действия против и на ядерных объектах. Когда этот призыв появился первый раз в резолюции Совета управляющих, мы настойчиво добивались ответа о том, что конкретно имеется в виду. <...> Никаких действий против ядерных объектов Россия никогда не предпринимала», — написал Ульянов.

Он отметил, что Россия ведет деятельность на ЗАЭС, направленную на «надлежащее обеспечение ядерной безопасности».

Ульянов добавил, что коллективное заявление «представляет собой негодную попытку использовать важнейшую тему ядерной безопасности в качестве разменной монеты для достижения сугубо политических целей». Он уточнил, что это выглядит как «карт-бланш» для Украины «на продолжение обстрелов ЗАЭС».

9 марта произошло полное отключение станции от энергоснабжения — в шестой раз с начала военной операции России на Украине. ЗАЭС, по словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, оставалась без электричества на протяжении 11 часов. В связи с этим 49 стран и Европейское сообщество по атомной энергии обратились с заявлением, в котором настаивают на привлечении России к ответственности за якобы пренебрежение к принципам ядерной безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля прошлого года. После включения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность. Она множество раз попадала под обстрел, Москва и Киев обвиняют в атаках друг друга.

Гросси выступил за создание вокруг станции зоны безопасности, чтобы предотвратить возможную ядерную аварию. Он подчеркивал, что вывод вооружений с территории ЗАЭС должен стать частью будущего соглашения, отмечая, что Россия не против «принципа защиты станции». Как 9 марта заявил глава российского МИД Сергей Лавров, договоренности о создании защитной зоны была близка к заключению, но Киев ее заблокировал.