Глава Минобрнауки счел четыре года обучения для айтишников достаточными

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Для приобретения профессии в ИТ-сфере в новой системе образования достаточно будет базового обучения сроком четыре года, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании Союза машиностроителей.

По словам Фалькова, так считают представители ИТ-сферы, а при формировании сроков получения базового высшего образования необходимо принимать во внимание в первую очередь потребности работодателей.

«Ряд инженерно-технических и естественно-научных отраслей требуют более длительной подготовки — от пяти до шести лет. При этом диплом о высшем образовании должен давать работодателю четкое представление, какую отраслевую квалификацию имеет выпускник», — добавил министр.

В то же время при необходимости после базового высшего образования можно будет получить и углубленное: в новой системе предусмотрено бюджетное обучение в магистратуре, аспирантуре, ординатуре или на стажировке в качестве ассистента, отметил он.

Летом прошлого года российские вузы были исключены из Болонской системы. Фальков уточнял, что это не означает отказа от бакалавриата и магистратуры, но теперь вузы смогут вместо них выбрать специалитет.

В феврале этого года президент России Владимир Путин предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием. В таком случае срок обучения будет составлять от четырех до шести лет. При этом в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены разные программы по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запросов рынка труда, уточнил глава государства. Президент также отмечал, что переход на новую систему образования должен быть плавным: у россиян «должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста», а не проблемы.

Фальков позже пояснил, что срок обучения будет варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от потребностей работодателя и сложности вида деятельности.