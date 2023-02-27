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Фурсенко заявил, что дипломы бакалавра приравнены к высшему образованию

Помощник президента Фурсенко: дипломы бакалавра являются дипломами о высшем образовании

Все полученные в России дипломы будут признаваться после реформы образования, в том числе дипломы бакалавра. Об этом в эфире «России 24» заявил помощник президента, экс-министр образования Андрей Фурсенко.

«Эти дипломы (бакалавра. — РБК) приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», — сказал Фурсенко.

По его словам, в российской системе образования сохранится многоуровневость.

«Это классификация ООН, и она никуда не делась. Поэтому люди, которые хотят работать на западе, хотят занимать какие-то места, должности <...> где-то требуется диплом бакалавра, где-то диплом магистра, где-то, что называется, PhD. И у нас есть определенные соответствия, есть международные договора, которые устанавливают эти соответствия со многими странами», — отметил он. Фурсенко выразил мнение, что такой порядок будет действовать и далее.

Материал дополняется

Теги
образование вузы Андрей Фурсенко
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