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Поврежденный «Союз МС-22» вернулся на Землю

«Роскосмос»: поврежденный «Союз МС-22» спустился на Землю в Казахстане

Поврежденный «Союз МС-22» вернулся на Землю
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Спускаемый аппарат поврежденного корабля «Союз МС-22» без экипажа приземлился в районе города Жезказгана в Казахстане. Об этом сообщает Роскосмос.

Приземление произошло в 14:45 мск. «Союз МС-22» доставил с Международной космической станции (МКС) 218 кг груза: результаты научных экспериментов, оборудование станции для анализа или повторного использования. Спуск корабля на Землю прошел в штатном режиме.

28 марта примерно в 13:00 «Союз МС-22» отстыковался от малого исследовательского модуля «Рассвет» российского сегмента МКС.

Корабль пристыковался к МКС в сентябре прошлого года, а в середине декабря на корабле произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. По данным «Роскосмоса», причиной разгерметизации мог стать удар метеороида (небольшого космического тела диаметром от 100 мкм до 10 м), который пробил отверстие диаметром меньше 1 мм.

Экипажу «Союза МС-22» придется провести на МКС более 370 дней, что станет новым рекордом по длительности пребывания на станции. Изначально космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт Фрэнк Рубио должны были вернуться на Землю в марте, но полет отложили до сентября. Они полетят на корабле «Союз МС-23», который пристыковался к МКС в конце февраля.

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Теги
Роскосмос «Союз МС» Казахстан
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Поврежденный «Союз МС-22» отстыковался от МКС для возвращения на Землю
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