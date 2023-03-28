Поврежденный «Союз МС-22» отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Фото: Роскосмос

Беспилотный корабль «Союз МС-22», у которого во время нахождения на орбите был поврежден радиатор, отстыковался от малого исследовательского модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции, сообщает «Роскосмос». Корабль приступил к возвращению на Землю, уточнили в госкорпорации.

«Включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты ожидается в 13:51 мск, его разделение на отсеки — в 14:19 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы — в 14:22 мск и ввод основного парашюта — в 14:30 мск. Приземление спускаемого аппарата планируется в 14:45 мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган», — говорится в сообщении.

Корабль возвратит на Землю 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.

В сентябре 2022 года «Союз МС-22» пристыковался к МКС, а 15 декабря на корабле произошли разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. По данным «Роскосмоса», утечка могла произойти из-за попадания микрометеорита в радиатор. Температура на «Союзе» после этого выросла до плюс 30 градусов, а через три дня температура снизилась до заданных пределов.

11 февраля произошла разгерметизация на грузовом корабле «Прогресс МС-21». Это случилось через несколько часов после стыковки с МКС, причиной стала утечка теплоносителя системы терморегулирования.

Из-за этих двух инцидентов несколько раз откладывалось возвращение российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. 24 февраля корабль «Союз МС-23» стартовал с космодрома Байконур, чтобы забрать с МКС экипаж «Союза МС-22».