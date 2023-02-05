Сын Рогозина назвал «грозным оружием» американские ракеты GLSDB

Дальнобойные ракеты GLSDB, которые США решили передать Киеву, представляют серьезную угрозу, поскольку их сложно обнаружить и перехватить. Такое мнение высказал руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин, сын экс-главы «Роскосмоса».

Рогозин пояснил, что ракета GLSDB представляет собой «удачную комбинацию» двух компонентов. Она состоит из управляемой авиабомбы GBU-39 разработки Boeing, оснащенной инерциальной и спутниковой системой навигации, а также маршевой ступени от неуправляемой ракеты М26 от реактивной системы залпового огня (РСЗО) типа М270 и HIMARS.

Он уточнил, что базовый вариант снаряда РСЗО имеет дальность полета до 32 км, а ракета с управляемой бомбой увеличивает дальность до 150 км. Кроме того, на определенном этапе полета снаряд представляет собой «холодное тело», поэтому его не обнаруживают основные средства, работающие в инфракрасном диапазоне. А классические радиолокационные устройства позволяют заметить ракету лишь в нескольких км от мест размещения радаров ПВО.

«Угроза вдвойне серьезная», — написал он в своем телеграм-канале. Рогозин также уточнил, что GLSDB выпускается в больших количествах при низкой себестоимости. «Это массовое и хотя бы поэтому грозное оружие», — заключил он.

Самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы 150 км вошли в новый пакет военной помощи Украине, о выделении которого США объявили 3 января. В него также включили, в частности, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, беспилотники Puma и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Пресс-секретарь российского президента, комментируя включение в пакет помощи ракет GLSDB, призвал не забывать заявление Владимира Путина, сделанное в Волгограде во время празднования 80-летия победы в Сталинградской битве. Глава государства тогда сказал, что у Москвы есть «чем ответить» тем, кто поставляет Киеву вооружения. «Современная война с Россией будет для них совсем другой», — подчеркнул Путин.