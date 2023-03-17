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Защита Ройзмана обжаловала решение суда об аресте на 14 суток

Адвокат Идамжапов: защита обжаловала решение суда об аресте Евгения Ройзмана на 14 суток
Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Защита бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом) подала жалобу на решение Ленинского районного суда об аресте политика на 14 суток. Об этом РБК сообщил адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.

16 марта Ройзмана задержали за репост в социальной сети «ВКонтакте», при этом он «никогда не был ее пользователем», сообщал адвокат. В тот же день суд арестовал экс-мэра на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики. Административное дело в отношении бывшего мэра было заведено в декабре прошлого года по ч.1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

«Евгений Вадимович очевидно привлечен незаконно к административной ответственности. Дело в том, что разместить публикацию в социальной сети «ВКонтакте» может лицо, которое как минимум имеет персональную страницу», — подчеркнул Идамжапов. Он добавил, что Ройзман также не являлся «ни редактором, ни администратором, ни владельцем» какого-либо сообщества «ВКонтакте», но суд не принял во внимание предоставленные стороной защиты доказательства, а полиция не захотела потребовать сведения у соцсети.

Жена Ройзмана Юлия Крутеева уточнила порталу e1.ru, что репост был сделан в группе «Евгений Ройзман», к которой политик не имеет отношения. По ее словам, речь может идти о репосте поста Алексея Навального.

В августе прошлого года Ройзману после трех административных штрафов за дискредитацию армии предъявили обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация Вооруженных сил России, максимальное наказание — три года лишения свободы). По версии следствия, он высказывался о военной операции на Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения». Бывший мэр говорил, что дело против него было заведено в Москве «фактически за одну фразу» об Украине. Свою вину Ройзман не признал.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Он не может посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, за исключением членов семьи, проживающих с ним в одной квартире, получать и отправлять почту (кроме судебной корреспонденции), а также использовать средства связи и интернет.

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Евгений Ройзман суд обжалование ареста адвокат новости
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